PHP скрипт определения страны/города по образцам разработчика maxmind

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Завершен3 заявки163 просмотра

Есть 2 бесплатные базы: база стран и база городов от разработчика Maxmind.

GeoLite2 City

GeoLite2 Country

https://dev.maxmind.com/geoip/geoip2/geolite2/

Есть раздел на github от данного разработчика с примерами использования на php.

https://github.com/maxmind/GeoIP2-php

Нужно сделать:

1) Портативный php-скрипт(можно копировать на другой сервер/хостинг без дополнительной настройки сервера) для определения города - вывести код города или название, если возможно.

2) Портативный php-скрипт, который при условии определенного ГЕО, например RU, выведет произвольное echo. Главное, чтобы можно было проверить к заданному ГЕО принадлежит пользователь или нет.

Оплата WMZ/WMR.

PHP
6 лет назад
portnyagin
Андрей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

sharitonof
Сергей 
33 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$20
1 день
Сергей очень компетентный специалист и приятный в общении человек. Задача была решена быстрее чем ожидал. Скрипт работает, код хороший. Рекомендую.
Благодарю за задачу! Был рад помочь. Обращайтесь!

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sharitonof
Сергей 
33 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад