PHP скрипт определения страны/города по образцам разработчика maxmind

Есть 2 бесплатные базы: база стран и база городов от разработчика Maxmind.

GeoLite2 City

GeoLite2 Country

https://dev.maxmind.com/geoip/geoip2/geolite2/

Есть раздел на github от данного разработчика с примерами использования на php.

https://github.com/maxmind/GeoIP2-php

Нужно сделать:

1) Портативный php-скрипт(можно копировать на другой сервер/хостинг без дополнительной настройки сервера) для определения города - вывести код города или название, если возможно.

2) Портативный php-скрипт, который при условии определенного ГЕО, например RU, выведет произвольное echo. Главное, чтобы можно было проверить к заданному ГЕО принадлежит пользователь или нет.

Оплата WMZ/WMR.