Добрый день! Исходные данные: - есть сайт на 1С-Битрикс каталог товаров - имеется файл у партнеров в CSV для выгрузки, который они обновляют 1 - раз в день.(ссылка на файл будет предоставлена) ...
Развернуть вордпресс блог
1+1=?
Есть спрограммированный блог (бд в архиве)
https://yadi.sk/d/B3K-BQ_cyNuvkg
сразу пишите цену!
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