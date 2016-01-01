Доработка плагина WP - Awesome Support. Вывести инфо блок о клиенте

Что мы имеем:

Есть плагин Awesome Support getawesomesupport_com, он отлично работает. Через него клиенты отправляют запросы, а менеджеры их обрабатывают.

Проблема:

У данного плагина отсутствует возможность завести карточку клиента, чтобы менеджер мог посмотреть краткую информацию и клиенте, прежде, чем приступит к работе по его заявке.

Что нужно сделать:

В приложении 2 скрина.

На первом мы видим то, как сейчас выглядит интерфейс, кроме фиолетовой кнопки “Информация о клиенте”. Это я дорисовал в фотошопе. Нужно её вывести.

Это список всех заявок от всех клиентов. Фиолетовая кнопка “Информация о клиенте” должна активироваться, появляться только тогда, когда мы применяем фильтр задач по одному клиенту. Если мы смотрим фильтр по всем клиентам или нескольким, то эта кнопка не должна быть активна.

При нажатии на кнопку “Информация о клиенте” должен появляться текстовый блок с информацией об этом клиенте. Эта информация должна вводиться, там где блок описания, при добавлении пользователя. Скрин второй.

Пишите цену и сроки