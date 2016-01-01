Переделать скрипт с vbulletin на xenforo

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Закрытнет заявок138 просмотров

Есть скрипт списка компаний написанный для интеграции для форума vbulletin , нужно его переписать под форум на xenforo. 

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XenForo
6 лет назад
nolesxp
Юрий 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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