Внести изменения на сайте (2 пункта)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки139 просмотров

сайт на framework codeigniter (PHP)

приступить нужно прям сейчас

буду работать только с людьми с отзывами

оставляйте свой скайп или телеграм для оперативной связи

к вечеру нужно все сделать уже

ТЗ - https://yadi.sk/i/_EDVLfJBAl7J5g

бюджет 2500 рублей

CodeIgniterPHP
6 лет назад
nik_skolkovo
Никита 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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