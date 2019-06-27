Доработки сайта PHP

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Закрыт2 заявки126 просмотров

Требуется человек который свободно владеет программированием и хорошо знаком с Laravel

Гляньте  ТЗ потом

Напишите пожалуйста ориентировочную стоимость 

LaravelPHP
6 лет назад
Myrzabekn
26 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров