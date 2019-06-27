Для сайта https://www.pmash.org/ (Опенкарт) предложить и реализовать решение для автоматической подписки в канал ватсап: Посетитель добавляет свой номер в определенную форму на сайте, дает согласие и автоматом добавляется в ватсапп бизнес аккаунта В ...
Доработки сайта PHP
Требуется человек который свободно владеет программированием и хорошо знаком с Laravel
Гляньте ТЗ потом
Напишите пожалуйста ориентировочную стоимость
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