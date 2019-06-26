Доработка сайта на VUE/PHP/laravel (BackEnd и FrontEnd)

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки181 просмотр

Приветствую, коллеги!

Требуется доработать сайт на VUE/PHP/laravel

Огромная просьба писать отвественным, технически подкованным и творческим специалистам, которые ориентированны на долгосрочное сотрудничество.

Фронтенд: Верска по шаблону и примеру (не очень качественному). Возможно что-то добавить от себя. Обсуждается в процессе работы.

Бэкенд: Доработка калькулятора заказа в ЛК (сам ЛК и авторизация созданы), реферальная программа, промокоды, управления заказами и назначение исполнителей, график работы, оплата картами и applepay.

Оплата по завершению проекта в полном объеме.

Загрузка результатов ежедневная.

Прошу высылать примеры ваших работ, сроки реализации и ваша загрузка (Если вы будите уделять 1-2 часа в день проекту, то это не подходит!!!).

LaravelPHPVue.js
6 лет назад
sergei_sn1
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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