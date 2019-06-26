Помощь с Joomla

Суть такая: у нас на сайте на Joomla несколько вариаций/категорий для материалов новостей. Но работает это не так как надо.

Если мы ставим для материала категорию Новости2 (это категория новости специально для раздела Х создавалась), то новость отражается в ленте на главной странице и в разделе X (назовём просто условно X, но это один конкретный подраздел на сайте, я потом дам на него ссылку), но её нет в разделе Все новости главной страницы.

Если же мы ставим категорию Новости, то материал отражается только на главной странице и в разделе все Новости, а в разделе Х - нет.

Мы бы могли конечно дублировать материал сразу в Новости и Новости2, но тогда в ленте на главной странице она появляется два раза, это не вариант.

В идеале нужно сделать чтобы можно было добавлять новости по следующим сценариям:

1. Новости - ставятся только в главную ленту и все новости, а Новости2 ставятся и туда и в раздел Х.

2. И сделать, скажем, Новости 3, натсроив таким образом чтобы новость из этой категории отображалась ТОЛЬКО в разделе Х.