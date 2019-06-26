Добрый день! Необходимо собрать базу поставщиков коммунальных услуг (управляющие компании, ресурсоснабжающие компании) по Москве и Санкт-Петербургу с привязкой к каждому дому, где данные услуги оказываются. Список полей, который должен быть получен в итоге: ИНН/ОГРН поставщика ...
Помощь с Joomla
Суть такая: у нас на сайте на Joomla несколько вариаций/категорий для материалов новостей. Но работает это не так как надо.
Если мы ставим для материала категорию Новости2 (это категория новости специально для раздела Х создавалась), то новость отражается в ленте на главной странице и в разделе X (назовём просто условно X, но это один конкретный подраздел на сайте, я потом дам на него ссылку), но её нет в разделе Все новости главной страницы.
Если же мы ставим категорию Новости, то материал отражается только на главной странице и в разделе все Новости, а в разделе Х - нет.
Мы бы могли конечно дублировать материал сразу в Новости и Новости2, но тогда в ленте на главной странице она появляется два раза, это не вариант.
В идеале нужно сделать чтобы можно было добавлять новости по следующим сценариям:
1. Новости - ставятся только в главную ленту и все новости, а Новости2 ставятся и туда и в раздел Х.
2. И сделать, скажем, Новости 3, натсроив таким образом чтобы новость из этой категории отображалась ТОЛЬКО в разделе Х.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
- $20
Купил приложение (скрипт сайта) работающий на Laravel 5.6, нужно чтобы вы установили на мой хостинг, все доступы к ftp, mysql предоставляю. Скрипт уже залит на хостинг. Вам нужно только сделать установку, чтобы всё работало.Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Сайт 4kolesa.by подробности в файле Оценивайте и пишите сразу стоимость и сроки, чтоб не тратить ваше и мое время. Начать работу желательно сегодня. Спасибо.Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Разработка бота для чата Функции бота: 1. Регистрация пользователя 2. Система рейтинга участников чата 3. Аккаунт участника 4. Партнерская программа 5. Конкурс (ежедневный, ежемесячный, ежегодный) на основе ...Закрыт6 лет назад
Сайт на 1С Битрикс. При поступлении заказа по телефону менеджер вместо клиента оформляет его через сайт будучи авторизованным в своем профиле. Заполняет все необходимые данные ФИО и.тд отправляет заказ. Далее заказ попадает в 1c но ...Закрыт6 лет назад
На 5 сайтов нужно настроить автоматический парсинг материалов с публикацией в формате - фото (включая миниатюру), анонс и основной материал, статьи с источников cnn.com и других похожих ресурсов. Для настройки можно использовать любой из бесплатных ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
https://ecosmartfire.com/ Нужно настроить меню как на этом сайте с возможностью потом, чтобы я могла сама менять меню. Добавлять, удалять. Добавлять иконки, фото, видео и т.д. На сайте planika.com.uaВеб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Цель: Создать бота для vk.com, которыйбудет: 1) Сканировать заранее выбранные паблики на предметвступления новых пользователей в заданный промежуток времени 2) Отправлять сообщение новым вступившим пользователям с разных аккаунтов Сам бот необходимо реализовать на web-страничке. ...Закрыт6 лет назад
День добрый. Необходимо провести работы по защите двух сайтов на Wordpress от внедрения вредоносных кодов и mysql инъекций. Важно - недопустимо использование плагинов. Только вдумчивый анализ текущих уязвимостей и ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $70
Сайт https://clck.ru/Gmpoe После оптимизации никак не должен пострадать функционал сайта. В результате оптимизации показатели PageSpeed должны серьезно вырасти. Текущие в ПК версии колеблются от 35 до 50. В мобильной 24-30. ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт6 лет назад