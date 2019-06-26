Добрый день! Необходимо собрать базу поставщиков коммунальных услуг (управляющие компании, ресурсоснабжающие компании) по Москве и Санкт-Петербургу с привязкой к каждому дому, где данные услуги оказываются. Список полей, который должен быть получен в итоге: ИНН/ОГРН поставщика ...
Необходимо реализовать функцию добавления свойства "менеджер" в заказ
Сайт на 1С Битрикс. При поступлении заказа по телефону менеджер вместо клиента оформляет его через сайт будучи авторизованным в своем профиле. Заполняет все необходимые данные ФИО и.тд отправляет заказ. Далее заказ попадает в 1c но нигде не видно что этот заказ оформлен именно менеджером, т.е на стороне сайта не реализован механизм подстановки данных по менеджеру в заказ и передачи этого свойства при обмене в 1С. Нужно на стороне сайта реализовать функцию которая позволит при оформлении заказа определенными пользователями, добавить в заказ уникальное свойство, например ФИО менеджера и передать эти данные при обмене. Обмен настроен и заказ в 1с передается, необходимо добавить только одно свойство которое описывал выше. Присылайте свои предложения по цене и срокам.
Заявки фрилансеров
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