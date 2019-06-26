Настройка грабберов (парсинг через РСС) и меток Вордпресс

На 5 сайтов нужно настроить автоматический парсинг материалов с публикацией в формате - фото (включая миниатюру), анонс и основной материал, статьи с источников cnn.com и других похожих ресурсов. Для настройки можно использовать любой из бесплатных плагинов в репозитории вордпресса.

Также на одном из сайтов нужно решить проблему с метками, т.к. при нажатии на нее, происходит перенаправление на главную страницу, а не на страницу с архивом материалов по общему тегу. Цену предлагайте.