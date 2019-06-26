Установить скрипт Laravel на виртуальный хостинг

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок146 просмотров

Купил приложение (скрипт сайта) работающий на Laravel 5.6, нужно чтобы вы установили на мой хостинг, все доступы к ftp, mysql предоставляю. Скрипт уже залит на хостинг. Вам нужно только сделать установку, чтобы всё работало.

LaravelMySQL
6 лет назад
thismylogin
Михаил 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

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