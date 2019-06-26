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Разработка бота для чата телеграм
Разработка бота для чата
Функции бота:
1. Регистрация пользователя
2. Система рейтинга участников чата
3. Аккаунт участника
4. Партнерская программа
5. Конкурс (ежедневный, ежемесячный, ежегодный) на основе рейтинга пользователей
6. Периодичная отправка информационных сообщений от бота в чат
Описание функций
1. Регистрация пользователя
1. Первый этап
1. Первое окно – ввод и проверка инвайта. Инвайтом служит любой ранее зарегистрированный адрес ETH. Регистрация только по инвайтам.
2. Второй этап
1. Ник пользователя из tg с собакой
2. Имя пользователя из tg: Василий Петров
3. Адрес ETH кошелька
3. Завершающий этап
1. Пользователь зарегистрирован
2. Отображаются регистрационные данные
2. Система рейтинга участников
1. Пользователям начисляются баллы за активности в чате:
1. Баллы за сообщения
1. 1 сообщение = 10 баллов
2. Баллы за регистрацию
1. Начисляются единожды = 1000 баллов
3. Баллы за привлечение пользователей по партнерской программе
1. 1 зарегистрированный пользователь = 300 баллов
2. Баллы по партнерской программе
1. Баллы за сообщения рефералов
1. 1 сообщение = 1 балл
3. Аккаунт участника
1. Пользователю доступна информация о его аккаунте
1. Ник
2. Имя
3. Адрес ETH кошелька
4. Партнерская ссылка-инвайт для регистрации пользователя в системе рейтинга
5. Количество сообщений
6. Количество привлеченных рефералов
7. Всего баллов
1. Место в общем рейтинге
8. Количество баллов в ежедневном конкурсе
1. Место в ежедневном рейтинге
9. Количество баллов в ежемесячном конкурсе
1. Место в ежемесячном рейтинге
10. Количество баллов в ежегодном конкурсе
1. Место в ежегодном рейтинге
2. Есть функция посмотреть ТОП 100 пользователей в ежедневном рейтинге
3. Есть функция посмотреть ТОП 100 пользователей в ежемесячном рейтинге
4. Есть функция посмотреть ТОП 100 пользователей в ежегодном рейтинге
4. Партнерская программа
1. Принять участие в рейтинге могут пользователи только по инвайтам
2. У каждого зарегистрированного пользователя есть партнерская ссылка-инвайт по которой может перейти любой человек в бот и зарегистрироваться
3. Партнерский код привязан к адресу ETH ранее зарегистрированного пользователя
5. Конкурс (ежедневный, ежемесячный, ежегодный) на основе рейтинга пользователей
1. Конкурс ежедневный
1. Проводится в период с 00:00 до 23:59 по МСК каждый день
2. Победители: первые 3 места набравшие больше всего баллов в течении периода проведения ежедневного конкурса
3. Конкурс цикличен. В начале каждого нового конкурса у всех пользователей становится по 0 баллов в рамках этого конкурса (грубо говоря, каждый новый конкурс начинается с начала)
2. Конкурс ежемесячный
1. Проводится в период с 15 числа текущего месяца 00:00 до 14 числа 23:59 следующего месяца по МСК каждый месяц
2. Победители: первые 3 места набравшие больше всего баллов в течении периода проведения ежемесячного конкурса
3. Конкурс цикличен. В начале каждого нового конкурса у всех пользователей становится по 0 баллов в рамках этого конкурса (грубо говоря, каждый новый конкурс начинается с начала)
3. Конкурс ежегодный
1. Проводится в период с указанного числа ДД.ММ.ГГГ 00:00 до этого же числа следующего года 23:59 по МСК
2. Победители: первые 3 места набравшие больше всего баллов в течении периода проведения ежегодного конкурса
3. Конкурс цикличен. В начале каждого нового конкурса у всех пользователей становится по 0 баллов в рамках этого конкурса (грубо говоря, каждый новый конкурс начинается с начала)
6. Бот отправляет в чат, с заданной периодичностью информацию о текущем состоянии ежедневного, ежемесячного и ежегодного рейтинга
У администратора должна быть возможность вносить изменения в рейтинг (добавлять/изменять/удалять пользователей, сведения о них и значения баллов в ежедневных, ежемесячных, ежегодных и совокупных (собранных за весь период участия в конкурсе) баллах
Бот передается заказчику в полном объеме
Бот устанавливается на сервер заказчика
Исполнитель обязан продемонстрировать все этапы установки и настройки бота
Пока описание в таком формате. Детали в личной переписке. От вас жду оценку стоимости и срока реализации, а также ваше видение реализации данного проекта.
Заявки фрилансеров
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