Разработка бота для чата телеграм

Разработка бота для чата

Функции бота:

1. Регистрация пользователя

2. Система рейтинга участников чата

3. Аккаунт участника

4. Партнерская программа

5. Конкурс (ежедневный, ежемесячный, ежегодный) на основе рейтинга пользователей

6. Периодичная отправка информационных сообщений от бота в чат

Описание функций

1. Регистрация пользователя

1. Первый этап

1. Первое окно – ввод и проверка инвайта. Инвайтом служит любой ранее зарегистрированный адрес ETH. Регистрация только по инвайтам.

2. Второй этап

1. Ник пользователя из tg с собакой

2. Имя пользователя из tg: Василий Петров

3. Адрес ETH кошелька

3. Завершающий этап

1. Пользователь зарегистрирован

2. Отображаются регистрационные данные

2. Система рейтинга участников

1. Пользователям начисляются баллы за активности в чате:

1. Баллы за сообщения

1. 1 сообщение = 10 баллов

2. Баллы за регистрацию

1. Начисляются единожды = 1000 баллов

3. Баллы за привлечение пользователей по партнерской программе

1. 1 зарегистрированный пользователь = 300 баллов

2. Баллы по партнерской программе

1. Баллы за сообщения рефералов

1. 1 сообщение = 1 балл

3. Аккаунт участника

1. Пользователю доступна информация о его аккаунте

1. Ник

2. Имя

3. Адрес ETH кошелька

4. Партнерская ссылка-инвайт для регистрации пользователя в системе рейтинга

5. Количество сообщений

6. Количество привлеченных рефералов

7. Всего баллов

1. Место в общем рейтинге

8. Количество баллов в ежедневном конкурсе

1. Место в ежедневном рейтинге

9. Количество баллов в ежемесячном конкурсе

1. Место в ежемесячном рейтинге

10. Количество баллов в ежегодном конкурсе

1. Место в ежегодном рейтинге

2. Есть функция посмотреть ТОП 100 пользователей в ежедневном рейтинге

3. Есть функция посмотреть ТОП 100 пользователей в ежемесячном рейтинге

4. Есть функция посмотреть ТОП 100 пользователей в ежегодном рейтинге

4. Партнерская программа

1. Принять участие в рейтинге могут пользователи только по инвайтам

2. У каждого зарегистрированного пользователя есть партнерская ссылка-инвайт по которой может перейти любой человек в бот и зарегистрироваться

3. Партнерский код привязан к адресу ETH ранее зарегистрированного пользователя

5. Конкурс (ежедневный, ежемесячный, ежегодный) на основе рейтинга пользователей

1. Конкурс ежедневный

1. Проводится в период с 00:00 до 23:59 по МСК каждый день

2. Победители: первые 3 места набравшие больше всего баллов в течении периода проведения ежедневного конкурса

3. Конкурс цикличен. В начале каждого нового конкурса у всех пользователей становится по 0 баллов в рамках этого конкурса (грубо говоря, каждый новый конкурс начинается с начала)

2. Конкурс ежемесячный

1. Проводится в период с 15 числа текущего месяца 00:00 до 14 числа 23:59 следующего месяца по МСК каждый месяц

2. Победители: первые 3 места набравшие больше всего баллов в течении периода проведения ежемесячного конкурса

3. Конкурс цикличен. В начале каждого нового конкурса у всех пользователей становится по 0 баллов в рамках этого конкурса (грубо говоря, каждый новый конкурс начинается с начала)

3. Конкурс ежегодный

1. Проводится в период с указанного числа ДД.ММ.ГГГ 00:00 до этого же числа следующего года 23:59 по МСК

2. Победители: первые 3 места набравшие больше всего баллов в течении периода проведения ежегодного конкурса

3. Конкурс цикличен. В начале каждого нового конкурса у всех пользователей становится по 0 баллов в рамках этого конкурса (грубо говоря, каждый новый конкурс начинается с начала)

6. Бот отправляет в чат, с заданной периодичностью информацию о текущем состоянии ежедневного, ежемесячного и ежегодного рейтинга

У администратора должна быть возможность вносить изменения в рейтинг (добавлять/изменять/удалять пользователей, сведения о них и значения баллов в ежедневных, ежемесячных, ежегодных и совокупных (собранных за весь период участия в конкурсе) баллах

Бот передается заказчику в полном объеме

Бот устанавливается на сервер заказчика

Исполнитель обязан продемонстрировать все этапы установки и настройки бота

Пока описание в таком формате. Детали в личной переписке. От вас жду оценку стоимости и срока реализации, а также ваше видение реализации данного проекта.