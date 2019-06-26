Разработка бота для чата телеграм

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка124 просмотра

Разработка бота для чата 

Функции бота: 

1. Регистрация пользователя 

2. Система рейтинга участников чата 

3. Аккаунт участника 

4. Партнерская программа 

5. Конкурс (ежедневный, ежемесячный, ежегодный) на основе рейтинга пользователей 

6. Периодичная отправка информационных сообщений от бота в чат 

Описание функций 

1. Регистрация пользователя 

    1. Первый этап 

        1. Первое окно – ввод и проверка инвайта. Инвайтом служит любой ранее зарегистрированный адрес ETH. Регистрация только по инвайтам. 

    2. Второй этап 

        1. Ник пользователя из tg с собакой 

        2. Имя пользователя из tg: Василий Петров 

        3. Адрес ETH кошелька 

    3. Завершающий этап 

        1. Пользователь зарегистрирован 

        2. Отображаются регистрационные данные 

2. Система рейтинга участников 

    1. Пользователям начисляются баллы за активности в чате: 

        1. Баллы за сообщения 

            1. 1 сообщение = 10 баллов 

        2. Баллы за регистрацию 

            1. Начисляются единожды = 1000 баллов 

        3. Баллы за привлечение пользователей по партнерской программе 

            1. 1 зарегистрированный пользователь = 300 баллов 

    2. Баллы по партнерской программе 

        1. Баллы за сообщения рефералов 

            1. 1 сообщение = 1 балл 

3. Аккаунт участника 

    1. Пользователю доступна информация о его аккаунте 

        1. Ник 

        2. Имя 

        3. Адрес ETH кошелька 

        4. Партнерская ссылка-инвайт для регистрации пользователя в системе рейтинга 

        5. Количество сообщений 

        6. Количество привлеченных рефералов 

        7. Всего баллов 

            1. Место в общем рейтинге 

        8. Количество баллов в ежедневном конкурсе 

            1. Место в ежедневном рейтинге 

        9. Количество баллов в ежемесячном конкурсе 

            1. Место в ежемесячном рейтинге 

        10. Количество баллов в ежегодном конкурсе 

            1. Место в ежегодном рейтинге 

    2. Есть функция посмотреть ТОП 100 пользователей в ежедневном рейтинге 

    3. Есть функция посмотреть ТОП 100 пользователей в ежемесячном рейтинге 

    4. Есть функция посмотреть ТОП 100 пользователей в ежегодном рейтинге 

4. Партнерская программа 

    1. Принять участие в рейтинге могут пользователи только по инвайтам 

    2. У каждого зарегистрированного пользователя есть партнерская ссылка-инвайт по которой может перейти любой человек в бот и зарегистрироваться 

    3. Партнерский код привязан к адресу ETH ранее зарегистрированного пользователя 

5. Конкурс (ежедневный, ежемесячный, ежегодный) на основе рейтинга пользователей 

    1. Конкурс ежедневный 

        1. Проводится в период с 00:00 до 23:59 по МСК каждый день 

        2. Победители: первые 3 места набравшие больше всего баллов в течении периода проведения ежедневного конкурса 

        3. Конкурс цикличен. В начале каждого нового конкурса у всех пользователей становится по 0 баллов в рамках этого конкурса (грубо говоря, каждый новый конкурс начинается с начала) 

    2. Конкурс ежемесячный 

        1. Проводится в период с 15 числа текущего месяца 00:00 до 14 числа 23:59  следующего месяца по МСК каждый месяц 

        2. Победители: первые 3 места набравшие больше всего баллов в течении периода проведения ежемесячного конкурса 

        3. Конкурс цикличен. В начале каждого нового конкурса у всех пользователей становится по 0 баллов в рамках этого конкурса (грубо говоря, каждый новый конкурс начинается с начала) 

    3. Конкурс ежегодный 

        1. Проводится в период с указанного числа ДД.ММ.ГГГ 00:00 до этого же числа следующего года 23:59 по МСК 

        2. Победители: первые 3 места набравшие больше всего баллов в течении периода проведения ежегодного конкурса 

        3. Конкурс цикличен. В начале каждого нового конкурса у всех пользователей становится по 0 баллов в рамках этого конкурса (грубо говоря, каждый новый конкурс начинается с начала) 

6. Бот отправляет в чат, с заданной периодичностью информацию о текущем состоянии ежедневного, ежемесячного и ежегодного рейтинга 

У администратора должна быть возможность вносить изменения в рейтинг (добавлять/изменять/удалять пользователей, сведения о них и значения баллов в ежедневных, ежемесячных, ежегодных и совокупных (собранных за весь период участия в конкурсе) баллах 

Бот передается заказчику в полном объеме 

Бот устанавливается на сервер заказчика 

Исполнитель обязан продемонстрировать все этапы установки и настройки бота  

Пока описание в таком формате. Детали в личной переписке. От вас жду оценку стоимости и срока реализации, а также ваше видение реализации данного проекта.

6 лет назад
sherbakmixail
34 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров