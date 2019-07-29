Нужно проанализировать работу сайта zavodkns.ru и максимально увеличить скорость ответа сервера, минимум до 200мс.
Привязка сайта к Robokassa
Добрый день. Нужно сделать онлайн оплату через robokassa на сайте campcraftcc.tk
На сайте уже есть квиз который формирует форму и сумму заказа. Нужно сделать связь с самой кассой, оплату и оповедение о заказе на почту и телеграмм.
При добавлении заявки, пожалуйста пишите свой телеграмм
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