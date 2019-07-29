Привязка сайта к Robokassa

  1. Биржа фриланса
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Завершен1 заявка232 просмотра

Добрый день. Нужно сделать онлайн оплату через robokassa на сайте campcraftcc.tk

На сайте уже есть квиз который формирует форму и сумму заказа. Нужно сделать связь с самой кассой, оплату и оповедение о заказе на почту и телеграмм.

При добавлении заявки, пожалуйста пишите свой телеграмм

6 лет назад
Quasar21
Даниил 
25 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

userlond
Илья 
33 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$31
4 дня
Все отлично, очень рекомендую!
Всё прошло хорошо, спасибо!

Заявки фрилансеров

userlond
Илья 
33 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад

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