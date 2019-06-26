Нужен бот для мобильного приложения Instagram. На Selenium, Appium или ещё чём то- работа с многими аккаунтами, трафик через прокси- несколько моделей телефонов, каждый аккаунт привязывается к своему телефону- залогинится через аккаунт Facebook- скачать новостную ленту и картинки- повтор каждые 3 часа, желательно сохранить эмулятор, чтобы не было повторного логинаПриложение со снятым SSL pinning у нас есть.