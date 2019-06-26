Суть такая: у нас на сайте на Joomla несколько вариаций/категорий для материалов новостей. Но работает это не так как надо. Если мы ставим для материала категорию Новости2 (это категория новости специально для раздела Х ...
Нужен бот
Нужен бот для мобильного приложения Instagram. На Selenium, Appium или ещё чём то- работа с многими аккаунтами, трафик через прокси- несколько моделей телефонов, каждый аккаунт привязывается к своему телефону- залогинится через аккаунт Facebook- скачать новостную ленту и картинки- повтор каждые 3 часа, желательно сохранить эмулятор, чтобы не было повторного логинаПриложение со снятым SSL pinning у нас есть.
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