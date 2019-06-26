Имеется задача обновить дизайн и функциональные возможности сайта. Будут переделываться несколько страниц, для начала начнем работу с одной страницы – если все хорошо, то будем работать по остальным. Принцип работы с ...
Вставить код цели GA на сайт
Необходимо разместить код цели для Google Analytics на сайте https://philippandkate.ru
Заявки фрилансеров
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