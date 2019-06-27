Ищу грамотного специалиста имеющего опыт написания Yii2 rest full api. Требуется в кратчайшие сроки доработать новые методы апи по ТЗ. Основные требование: — Иметь в портфолио написания Yii2 rest full api. — ...
Модуль для ИМ на WP
Для интернет-магазина интерьерных постеров на базе WP требуется разработать и внедрить на сайт модуль онлайн-конструктора галереи постеров в шаблонные или пользовательские изображения интерьеров.
Упрощенная схема работы пользователя с модулем:
1. Выбор фонового интерьера из коллекции или загрузка из галереи
2. Масштабирование фонового интерьера из галереи по линиям границ пола и потолка
3. Выбор шаблона набора постеров из коллекции перетягиванием из меню
4. Выбор цвета рам
5. Выбор содержимого постеров кликом на постер и выбором из каталога изображений
6. В меню выбор стоимости набора, с рамами и без.
7. Клик на оформление заказа.
Предварительные требования:
- Возможность использования модуля на смартфонах
- Выбор наборов из шаблонов, выбор дизайнов из каталога на сайте
- Выбор цветов рам
- Возможность загрузки своего интерьера из галереи смартфона
- Калькулятор стоимости постеров в рамах и без
- Возможность перемещения заказа в корзину
Примеры в приложении
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