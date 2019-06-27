Модуль для ИМ на WP

Для интернет-магазина интерьерных постеров на базе WP требуется разработать и внедрить на сайт модуль онлайн-конструктора галереи постеров в шаблонные или пользовательские изображения интерьеров.

Упрощенная схема работы пользователя с модулем:

1. Выбор фонового интерьера из коллекции или загрузка из галереи

2. Масштабирование фонового интерьера из галереи по линиям границ пола и потолка

3. Выбор шаблона набора постеров из коллекции перетягиванием из меню

4. Выбор цвета рам

5. Выбор содержимого постеров кликом на постер и выбором из каталога изображений

6. В меню выбор стоимости набора, с рамами и без.

7. Клик на оформление заказа.

Предварительные требования:

- Возможность использования модуля на смартфонах

- Выбор наборов из шаблонов, выбор дизайнов из каталога на сайте

- Выбор цветов рам

- Возможность загрузки своего интерьера из галереи смартфона

- Калькулятор стоимости постеров в рамах и без

- Возможность перемещения заказа в корзину

Примеры в приложении