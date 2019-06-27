Подправить сайт на MODX Revolution

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок128 просмотров

Добрый день!

Что нужно сделать:

1. Доделать шапку сайту (прикрепил скрин)

2. Шапку подправить в мобильной версии

3. Меню "Интерьер" - нужно сделать ввиде фото галерей - чтобы можно было просмотреть все фото ресторана

4.  Выравнить меню выпадающее (прикрепил скрин)

P.S сайт по запросу.

MODX
6 лет назад
n7000v
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 дня назад

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Нет заявок фрилансеров