PHP парсер для meetup com

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки99 просмотров

Нужен скрипт, который на сайте meetup будет проходить по списку людей, собирать их группы, потом ивенты этих групп и их (ивентов) детали. 

Оплата почасовая либо договоримся после более подробного обсуждения задачи. 

Просьба просто написать о вашем интересе и обязательно почасовую ставку, и мы спишемся о деталях напрямую. 

PHP
6 лет назад
kandreyv
Андрей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров