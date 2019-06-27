Требуется человек который свободно владеет программированием и хорошо знаком с Laravel Гляньте ТЗ потом Напишите пожалуйста ориентировочную стоимость
PHP парсер для meetup com
Нужен скрипт, который на сайте meetup будет проходить по списку людей, собирать их группы, потом ивенты этих групп и их (ивентов) детали.
Оплата почасовая либо договоримся после более подробного обсуждения задачи.
Просьба просто написать о вашем интересе и обязательно почасовую ставку, и мы спишемся о деталях напрямую.
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