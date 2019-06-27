PHP парсер для meetup com

Нужен скрипт, который на сайте meetup будет проходить по списку людей, собирать их группы, потом ивенты этих групп и их (ивентов) детали.

Оплата почасовая либо договоримся после более подробного обсуждения задачи.

Просьба просто написать о вашем интересе и обязательно почасовую ставку, и мы спишемся о деталях напрямую.