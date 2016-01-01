Спарсить данные с сайта

Добрый день!

Необходимо спарсить информацию с сайта - https://www.tgr.cl/

Нужно просмотреть все случаи в списке «Data» и найти те, которые имеют некоторую запись с отрицательным значением в поле «Saldo», и в то же время в поле «Vencimiento» дата должна быть после 01.01.2016.

Далее извлечь добавляющие отрицательные значения и поле «Nombre».

Во вложении прикрепляю инструкцию, в ней пошагово прописано, как необходимо взять данные.

Всего таких записей у вас должно быть около 38000.

Прошу в вашем ответе написать точное количество строк, которые вы сможете получить, стоимость работы и сроки выполнения. Спасибо!