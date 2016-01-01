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Спарсить данные с сайта
Добрый день!
Необходимо спарсить информацию с сайта - https://www.tgr.cl/
Нужно просмотреть все случаи в списке «Data» и найти те, которые имеют некоторую запись с отрицательным значением в поле «Saldo», и в то же время в поле «Vencimiento» дата должна быть после 01.01.2016.
Далее извлечь добавляющие отрицательные значения и поле «Nombre».
Во вложении прикрепляю инструкцию, в ней пошагово прописано, как необходимо взять данные.
Всего таких записей у вас должно быть около 38000.
Прошу в вашем ответе написать точное количество строк, которые вы сможете получить, стоимость работы и сроки выполнения. Спасибо!
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