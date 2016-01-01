Написать торгового робота

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка104 просмотра

необходимо написать торгового робота по бинарным опционам с возможностью продажи подписки на робота. Если у вас есть опыт написания подобных программ, пишите

6 лет назад
vinogradovvlad
36 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров