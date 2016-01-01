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Сконвертировать на MQL4 в программный модуль на Python
Требуется специалист со знанием MQL4 и PYTHON.
На MQL4 имеется советник, в основе которого используется ZigZag и 6 похожих кастомных индикаторов на основе ATR, MACD, RSI и т.п..
Нужно переписать логическую и расчетную часть советника и индикаторов на языке Python.
Все исходники, математика и логика будет предоставлены.
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