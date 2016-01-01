Сконвертировать на MQL4 в программный модуль на Python

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Требуется специалист со знанием MQL4 и PYTHON.

На MQL4 имеется советник, в основе которого используется ZigZag и 6 похожих кастомных индикаторов на основе ATR, MACD, RSI и т.п..

Нужно переписать логическую и расчетную часть советника и индикаторов на языке Python.

Все исходники, математика и логика будет предоставлены.

Python
6 лет назад
Maks_parafoniy
33 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

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