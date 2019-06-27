Jаvаscript клик по баннеру

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок161 просмотр

Нужно написать Jаvаscript  скрипт который б кликал по рекламе адсенс.

6 лет назад
RomanOman
29 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров