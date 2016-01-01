Backend: MySQL + Node.js + Express.js + GraphQL

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка171 просмотр

Необходимо разработать backend на основе MySQL + Node.js + Express.js + GraphQL 

Готов обсудить ТЗ с кандидатами по скайпу, после будет отправлено ТЗ в письменном виде для точной оценки сроков и стоимости.

MySQLNode.js
6 лет назад
T-Mac
Илья 
34 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

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