Внести изменения в структуру сайта

ситуация следующая,

есть раздел-посадочная страница "кран балки" страница типа https://atlantkran.ru/kran-balki/

эти краны бывают грузоподъемностью от 1 т до 10 т

надо внести изменения на сайт - клонировать имеющуюся страницу, но надо так, чтобы появился весь список посадочных страниц из возможных вариантов предлагаемых к выбору(от 1т, 2т, 3т, 5, 10т) - то есть будет 7 вариантов посадочных страниц со своими адресами из раздела "кран балки", то есть должно стать с таким вот видом как https://atlantkran.ru/kran-balki/кран-балка-1т или https://atlantkran.ru/kran-balki/кран-балка-2т. и так далее до 10 т включительно!

сейчас кран балки - это однотипная готовая страница, где выбирается эта грузоподъемность в рамках предложенного выбора на сайте (от 1 до 10т) (но автоматом показывается кран балка 1т, и чтобы увидеть другие варианты надо выбрать из списка 1-10) при этом адрес этой страницы общий - https://atlantkran.ru/kran-balki/, и мы не можем настроить уточняющие поисковые запросы типа кран балка 1т, потому что нет посадочных страниц под эти уточняющие запросы.

всего надо внести изменений в количестве 60-70 штук (5 разделов однотипных размеров, типа кран балок) - на выходе должны появиться однотипные посадочные страницы под все уточняющие запросы на различную грузоподъемность вида https://atlantkran.ru/kran-balki/кран-балка-1т. https://atlantkran.ru/kran-balki/кран-балка-2т. https://atlantkran.ru/kran-balki/кран-балка-3т. и так далее до 10 т включительно.

Не забывайте указывать цену и сроки!