Интеграция сайта Интернет-магазина с службой доставки Boxberry/коррект

Необходимо существующий сайт Интернет-магазина на движке CMS Moguta доработать в связи с переходом на доставку через курьерскую службу "Боксберри". А именно - внедрить/проработать калькулятор стоимости доставки для посетителей сайта, отладить/доработать и разместить виджет с картой пунктов выдачи заказов по России, произвести корректировки в механизм оформления заказа, создать таблицы в базе данных для работы с тарифами при разных способах доставки и их корректировки.

Рассматриваю только частного мастера-программиста. Подробности проекта в ТЗ, готов обсуждать само задание (возможно где-то некорректно расписал) и условия по цене с обязательным, адекватным исполнителем, который всегда на связи. В перспективе ищу постоянного программиста для доработок/консультаций/новых проектов. Желательно если вкратце по выполнении распишите основную логику процесса.