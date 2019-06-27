Модуль ценовых позиций. Каталог цен (листинг)

Построить функционал вывода ценовых позиций по объявлениям пользователя.

Редакция 0.3

Задача 1. Создать страницу с общим списком ценовых предложений по всем объявлениям, разбитую по категориям с ограничением вывода в каждой категории.

Задача 2. Добавить в админке настройку ограничения вывода (количество, на странице модуля), общую для всех категорий.

Редакция 0.4

Задача 1. Опция в объявлении > "Отслеживать цену". Добавить функционал к кнопке.

Задача 2. Блок заданных пользователем цен для отслеживания (Юзерка) "Мониторинг цен"

Редакция 0.5

Задача 1. “Лайкнуть цену”. Отслеживание, кто лайкнул. Пожаловаться на цену, если цена неактуальна.

Проект содержит 3 редакции (этапа реализации).

Информация о CMS: самописная, php + mysql

Подробное ТЗ по запросу.

Сроки: 4 + 3 + 3 дней (поэтапный расчет)

Приступить сегодня.