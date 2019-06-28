Доработка

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок117 просмотров

Есть сайт на yii 

Необходимо выполнить доработки

Задачи скину в личном сообщении

Yii
6 лет назад
mihailklimov82
Михаил 
42 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров