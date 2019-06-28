Интеграция СРМ

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Мы используем специфическую CRM по нашей деятельности, хотим подключить дополнительно, т.е. интегрировать текущую СРМ, где сложные отчеты присутствуют,  с традиционной СРМ обеспечивающей коммуникацию и автоматические бизнес-процессы. 

Отображение всех данных в 1 системе.

Основные задачи первостепенной важности - Выстроенная четкая коммуникация (телефония, смс, e-mail) и автоматические процессы (по событию, времени).

https://docs.google.com/document/d/1AL6nkLEUmi421sNtNymibPHI1o5JRSSMgoBhY9m-9hY/edit?usp=sharing

 

6 лет назад
Canap
39 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

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