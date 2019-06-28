Связать CRM узконаправленную с Битрикс24 или АмоСрм

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка225 просмотров

Мы используем специфическую CRM по нашей деятельности, хотим подключить дополнительно, т.е. интегрировать текущую СРМ, где сложные отчеты присутствуют,  с традиционной СРМ обеспечивающей коммуникацию и автоматические бизнес-процессы.

6 лет назад
Canap
39 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

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