Добрый день! Исходные данные: - есть сайт на 1С-Битрикс каталог товаров - имеется файл у партнеров в CSV для выгрузки, который они обновляют 1 - раз в день.(ссылка на файл будет предоставлена) ...
Связать CRM узконаправленную с Битрикс24 или АмоСрм
Мы используем специфическую CRM по нашей деятельности, хотим подключить дополнительно, т.е. интегрировать текущую СРМ, где сложные отчеты присутствуют, с традиционной СРМ обеспечивающей коммуникацию и автоматические бизнес-процессы.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $500
Построить функционал вывода ценовых позиций по объявлениям пользователя. Редакция 0.3 Задача 1. Создать страницу с общим списком ценовых предложений по всем объявлениям, разбитую по категориям с ограничением вывода в каждой категории. ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Задать положение блочного элемента, чтобы он всегда оставался на одном месте при прокрутке страницы.Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Есть сайт на yii Необходимо выполнить доработки Задачи скину в личном сообщенииВеб-программирование8 заявокЗакрыт6 лет назад
Список правок https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZJVGYAVTt8-Ckg9mihyzTTjyk1SClvn-Kz0stYV87Og/edit#gid=0 Сайт http://bostonwears.tmweb.ru/ Срок 5 часов. От Вас ценыВеб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $110
Необходимо существующий сайт Интернет-магазина на движке CMS Moguta доработать в связи с переходом на доставку через курьерскую службу "Боксберри". А именно - внедрить/проработать калькулятор стоимости доставки для посетителей сайта, отладить/доработать и разместить виджет с картой ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
1+1=? Есть спрограммированный блог (бд в архиве) https://yadi.sk/d/B3K-BQ_cyNuvkg сразу пишите цену!Веб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
ситуация следующая, есть раздел-посадочная страница "кран балки" страница типа https://atlantkran.ru/kran-balki/ эти краны бывают грузоподъемностью от 1 т до 10 т надо внести изменения на сайт - клонировать имеющуюся страницу, но ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно написать Jаvаscript скрипт который б кликал по рекламе адсенс.Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Следует написать не большой скрипт парсер на php Следует вытянуть 2 поля из карточки товара. На выходе csv или txt файл с данными. Подробное тз по запросу.Веб-программирование15 заявокЗакрыт6 лет назад