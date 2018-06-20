[list=1] [*]Картинка для описания 1024x500 - 1 шт[*]Скриншоты приложения 1080x2160 – 6 шт [/list]Всеизображения в пнг иконку нашу высылаю. прикрепляю примеры. можно на них опираться, можно сделать свои, тема чат, флирт, онлайн знакомства. картинки, фото, текст, должны быть 18+, ...
- Обработка фотографий2 заявкиЗакрыт3 года назад
Такси, перевозки. чуть гибрид яндекс и индрайвер https://yadi.sk/d/WW_FNZHAd1DTPQ?w=1 Смысл по приложению такой, но внешний вид возможно чуть сделаем по лучше и там дальше мне нужны проекты доставки и курьерских, на основе этого. (ну это дальше и отдельно)Мобильные приложения10 заявокЗакрыт3 года назад
Две задачи. 1) Надо перевести на популярный язык (англ. испанский. французский, испанский, ну и другие) 2) Озвучить или хотя б записать правильное произношение) но надеюсь найдутся те кто сможет озвучить https://youtu.be/YC2NpPqmPT4Озвучивание22 заявкиЗакрыт3 года назад
ТЗ чуть позже предоставлю. нужен сайт содержащий 1) товарка , импорт по api, xml, csv с разными разделами 2) справочник организаций. можно отдельно только программирование или под ключСайты «под ключ»14 заявокЗакрыт4 года назад
Нам нужно создать посадочные страницы в разделе "О нас", и текст на главной поставить. Сайт на вордпрессе наш сайт mycredit.kz пример взят с moneyman.kzСайты «под ключ»6 заявокЗакрыт4 года назад
У нас есть сайт [url=https://mycredit.kz/]https://mycredit.kz/[/url][url=https://moneyman.kz/] https://drive.google.com/open?id=1YpIDnfA1kefujBKjZ1j2_9pqNIDoyHzG[/url] - задания по сео Но нужно + к нему страницы городов (в основном почти все можно брать за основу конкурента) + элементы захвата (баннеры мы сделаем, нужно все остальное) Мы хотим создать многие посадочные ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт4 года назад
Мы используем специфическую CRM по нашей деятельности, хотим подключить дополнительно, т.е. интегрировать текущую СРМ, где сложные отчеты присутствуют, с традиционной СРМ обеспечивающей коммуникацию и автоматические бизнес-процессы. Отображение всех данных в 1 системе. Основные задачи первостепенной важности - ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Мы используем специфическую CRM по нашей деятельности, хотим подключить дополнительно, т.е. интегрировать текущую СРМ, где сложные отчеты присутствуют, с традиционной СРМ обеспечивающей коммуникацию и автоматические бизнес-процессы.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
[url=https://moneyman.kz/]https://moneyman.kz/[/url] - есть конкурент. нужна копия сайта с личным кабинетом и т.д. посмотрите личный кабинет и остальное. а то мы то сойдемся. Оплата по завершению. Будет копия. будут деньги. не будет копии. ничего не будетВеб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
- $100
Настройка импорта и корректное отображение количества товаров остальные детали в файлеВеб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Есть работающий сайт www.avat-shop.kz, но он стоит на кривой cms Нужно поставить на opencart сайт должен быть нормально функционировать подключить импорт прайсов должна работать корректно фильтрация короткие юрл подвязать службу доставки подвязать оплату по виду выглядеть все должно быть ни капельки не хуже ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Настроить импорт, через csv файлы https://cloud.mail.ru/public/LiZ7/pUQUh4ECF https://cloud.mail.ru/public/2GAN/3p9RNoxyZ ____________________________ один из них , будет добавлен город и на сайте мне нужно добавить Город товара, например Москва, Казань и количество в цифрах . "последнее обновление (дата)" пример http://prntscr.com/madnwa https://shop.kz/noutbuki/ - при наведении показывает в каких ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
мини каталог, калькулятор, схема работы (2 схемы), часто задающие вопросы, прайс, бесплатная настройка на смартфон (при наличии интернета), скидка на товары 5% при заявке через сайт . Несколько видов видеокамер - уличные, купольные, поворотные доп услуги Можем ...Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт5 лет назад
1. https://zvonobot.ru/ то что они засунули. вытащить https://zvonobot.ru/cases/ под эту тему нужен лендингСайты «под ключ»10 заявокЗакрыт5 лет назад
https://tenderplus.kz - нужна работающая копия данного сайта. немного измененный дизайн. В остальном на 99% такой https://www.avito.ru/ - с фильтрацией и оповещением (на почту). как на предыдущем сайте. Например. Квартира в определенном районе, 80 000 в месяц, ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт5 лет назад
- $400
Доработка сайтов Копирование наших 2 сайтов и их настройкаВеб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $200
Нужна доработка нескольких ресурсов. CMS самописная на php подробнее https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ljaIAEBTKe2t2wMpuCd_pkDz3djKl9IzPaaUv2ojkNs/edit?usp=drivesdkВеб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад