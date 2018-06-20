Canap

Сапар Арыстанов Canap

 
38 летКазахстан/Актобе
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$400
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Создание картинок

    [list=1] [*]Картинка для описания 1024x500  - 1 шт[*]Скриншоты приложения 1080x2160 – 6 шт [/list]Всеизображения в пнг иконку нашу высылаю.  прикрепляю примеры. можно на них опираться, можно сделать свои, тема  чат, флирт, онлайн знакомства. картинки, фото, текст, должны быть 18+, ...

    Обработка фотографий2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка приложения

    Такси, перевозки.  чуть гибрид яндекс и индрайвер https://yadi.sk/d/WW_FNZHAd1DTPQ?w=1 Смысл по приложению такой, но внешний вид возможно чуть сделаем по лучше и там дальше мне нужны проекты доставки и курьерских, на основе этого. (ну это дальше и отдельно)

    Мобильные приложения10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Перевести и желательно озвучить

    Две задачи. 1) Надо перевести на популярный язык (англ. испанский. французский, испанский, ну и другие)    2) Озвучить или хотя б записать правильное произношение)  но надеюсь найдутся те кто сможет озвучить https://youtu.be/YC2NpPqmPT4

    Озвучивание22 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Сайт товарка и справочник

    ТЗ чуть позже предоставлю. нужен сайт содержащий 1) товарка , импорт по api, xml, csv с разными разделами 2) справочник организаций.  можно отдельно только программирование или под ключ

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Страницы добавить

    Нам нужно создать посадочные страницы в разделе "О нас", и текст на главной поставить. Сайт на вордпрессе наш сайт mycredit.kz пример взят с moneyman.kz

    WordPress
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Посадочные страницы создать под сео

    У нас есть сайт [url=https://mycredit.kz/]https://mycredit.kz/[/url][url=https://moneyman.kz/] https://drive.google.com/open?id=1YpIDnfA1kefujBKjZ1j2_9pqNIDoyHzG[/url] - задания по сео Но нужно + к нему страницы городов (в основном почти все можно брать за основу конкурента)  + элементы захвата (баннеры мы сделаем, нужно все остальное) Мы хотим создать многие посадочные ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Интеграция СРМ

    Мы используем специфическую CRM по нашей деятельности, хотим подключить дополнительно, т.е. интегрировать текущую СРМ, где сложные отчеты присутствуют,  с традиционной СРМ обеспечивающей коммуникацию и автоматические бизнес-процессы.  Отображение всех данных в 1 системе. Основные задачи первостепенной важности - ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Связать CRM узконаправленную с Битрикс24 или АмоСрм

    Мы используем специфическую CRM по нашей деятельности, хотим подключить дополнительно, т.е. интегрировать текущую СРМ, где сложные отчеты присутствуют,  с традиционной СРМ обеспечивающей коммуникацию и автоматические бизнес-процессы.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Копия сайта

    [url=https://moneyman.kz/]https://moneyman.kz/[/url] - есть конкурент. нужна копия сайта с личным кабинетом и т.д.  посмотрите личный кабинет и остальное.  а то мы то сойдемся. Оплата по завершению. Будет копия. будут деньги. не будет копии. ничего не будет

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Перенос сайта на опенкарт

    Есть работающий сайт www.avat-shop.kz, но он стоит на кривой cms Нужно поставить на opencart сайт должен быть нормально функционировать подключить импорт прайсов должна работать корректно фильтрация короткие юрл   подвязать службу доставки подвязать оплату по виду выглядеть все должно быть ни капельки не хуже ...

    OpenCart
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Настроить импорт (OpenCart)

    Настроить импорт, через csv файлы https://cloud.mail.ru/public/LiZ7/pUQUh4ECF https://cloud.mail.ru/public/2GAN/3p9RNoxyZ ____________________________ один из них , будет добавлен город и на сайте мне нужно добавить Город товара, например Москва, Казань  и количество в цифрах . "последнее обновление (дата)" пример http://prntscr.com/madnwa https://shop.kz/noutbuki/ - при наведении показывает в каких ...

    OpenCart
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Лендинг по теме видеонаблюдение

    мини каталог, калькулятор, схема работы (2 схемы), часто задающие вопросы, прайс, бесплатная настройка на смартфон (при наличии интернета), скидка на товары 5% при заявке через сайт . Несколько видов видеокамер - уличные, купольные, поворотные доп услуги Можем ...

    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать сайт 2 шт

    https://tenderplus.kz  - нужна работающая копия данного сайта.  немного измененный дизайн. В остальном на 99% такой https://www.avito.ru/  - с фильтрацией и оповещением (на почту). как на предыдущем сайте. Например. Квартира в определенном районе, 80 000 в месяц, ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад
Отзывы фрилансеров
tonoyan-vazgen
Вазген 
33 годаАрмения
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$400
10 баллов
5 лет назад
Правки сайтов и копия сайта
Отличный заказчик, оплата во время, приятно было работать.
С Вазгеном уже работали по одному проекту и решил попробовать по другому проекту. Могу сказать, что человек старается, берется за разную работу. Тут заказ получился комплексный. Надо было править сразу несколько сайтов. Если б я раздробил заказы возможно было б быстрее, так как на нескольких пунктах застряли. В целом все нормально. работаем. Не так много спецов кто может и готов доделывать.
Ответный отзыв
tonoyan-vazgen
Вазген 
33 годаАрмения
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$200
9 баллов
6 лет назад
Программист PHP на доработку сайта
Оплата была вобремя. Всегда был на связи. Будем продолжать сотрудничество.
Заказ доработали. Немного затянулись, столкнулись с некоторыми проблемами. Общее задание было -работа над ошибками, исправление. Конечно это не очень веселое занятие, но конечный результат позитивный. Сперва чуть торопился, хотел в срок уложиться, но потом немного растянулось и главное уже было сделать и сделать все нормально. Так как мне срок был не сильно критичен, я доволен. Еще думаю поработаем.
Ответный отзыв