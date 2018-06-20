С Вазгеном уже работали по одному проекту и решил попробовать по другому проекту. Могу сказать, что человек старается, берется за разную работу. Тут заказ получился комплексный. Надо было править сразу несколько сайтов. Если б я раздробил заказы возможно было б быстрее, так как на нескольких пунктах застряли. В целом все нормально. работаем. Не так много спецов кто может и готов доделывать.