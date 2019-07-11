Страницы добавить

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Закрыт6 заявок235 просмотров

Нам нужно создать посадочные страницы в разделе "О нас", и текст на главной поставить.

Сайт на вордпрессе

наш сайт mycredit.kz

пример взят с moneyman.kz

WordPress
6 лет назад
Canap
39 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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