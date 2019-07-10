Требуется создать агрегатор товаров из интернет-магазинов. Основной функционал: 1. Периодический парсинг товаров. Список интернет-магазинов будет предоставлен, примерно 50 шт. 2. Сортировка и раскидывание товаров по категориям агрегатора. 3. Удобный поиск. ...
Копия сайта (сервиса)
Здравствуйте!
В данный момент мы планируем создать, а потом и запустить копию одного сервиса.
Необходимо сделать копию (аналог) желательно один в один. Естественно с другим дизайном, но точно таким же (а желательно лучше) функционалом.
Основная "фишка", и как мне кажется сложность, проекта заключается в следующем:
1. Регистрация (тут никаких сложностей) сделать надо так же, как и на сайте, без подтверждения.
2. После регистрации пользователю становиться доступно меню, к сожалению, точно описать его проблематично. Советую перед тем, как брать заявку, ознакомиться лично.
3. Нужен хороший современный дизайн, сайт хорошо, но в плане дизайне увы.
4. С удовольствием выслушаем ваши мысли по улучшению, развитию и т.д.
5. Возможно понадобятся услуги SEO специалиста.
Перед тем, как взяться ознакомьтесь с сайтов максимально подробно, зарегистрируйтесь, походите по ссылкам и только после этого принимайте решение стоит ли оставлять заявку или нет.
Ссылка на сервис: https://bonusmall.ru/
Бюджет указан примерный, понятно, что могут (а скорее всего и возникнут) какие люби доработки, доделки и прочее, так что сумму вознаграждения может быть значительно увеличена.
С уважением, Геннадий Иванов.
Заявки фрилансеров
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