Копия сайта (сервиса)

Здравствуйте!

В данный момент мы планируем создать, а потом и запустить копию одного сервиса.

Необходимо сделать копию (аналог) желательно один в один. Естественно с другим дизайном, но точно таким же (а желательно лучше) функционалом.

Основная "фишка", и как мне кажется сложность, проекта заключается в следующем:

1. Регистрация (тут никаких сложностей) сделать надо так же, как и на сайте, без подтверждения.

2. После регистрации пользователю становиться доступно меню, к сожалению, точно описать его проблематично. Советую перед тем, как брать заявку, ознакомиться лично.

3. Нужен хороший современный дизайн, сайт хорошо, но в плане дизайне увы.

4. С удовольствием выслушаем ваши мысли по улучшению, развитию и т.д.

5. Возможно понадобятся услуги SEO специалиста.

Перед тем, как взяться ознакомьтесь с сайтов максимально подробно, зарегистрируйтесь, походите по ссылкам и только после этого принимайте решение стоит ли оставлять заявку или нет.

Ссылка на сервис: https://bonusmall.ru/

Бюджет указан примерный, понятно, что могут (а скорее всего и возникнут) какие люби доработки, доделки и прочее, так что сумму вознаграждения может быть значительно увеличена.

С уважением, Геннадий Иванов.