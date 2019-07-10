Создание двух корпоративных сайтов

Наша компания занимается реализацией ферросплавной продукции ( материалы для литейного производства)

На данный момент есть сайт http://www.pshd.ru он нас не устраивает , планируем создать новый на данном домене

Ассоциации с нашим направлением : металлургия , раскаленный металл , литье , шихтовые материалы

Нужен :

-полноценный корпоративный сайт , современный и быстрый с возможностью в дальнейшем продвигать с помощью SEO рекламы и Яндекс Директ

- адаптированный под все устройства

- контакт с разработчиком сайта в дальнейшем для обслуживания и тех поддержки

Важно:

- на какой площадке буден создан сайт

Обращаю внимание , что нужно будет 2 сайта. направление деятельности одинаковое , но разные организации , и наполнение сайта разные.

Возможно рассмотрение предложения по разработке сайта и его продвижению.

рассмотрим все предложения разработчиков