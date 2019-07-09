Перечень необходимых работ: 0. Провести полный аудит сайта, сделать коммерческое предложение по разработке или доработке. 1.Доработать или разработать новый сайт ( технически правильно) 2. Привязать сайт к системе учета магазина 3. ...
Качественный сайт на wordpress
Здравствуйте, нам нужно создать красивый качественный сайт спортивной организации на wordpress,
тз приложено, но, боюсь, некоторые моменты потребуют немало разъяснений.
На первоначальном этапе требуется понимание возможно ли решить задачу используя готовые темы дизайна, лишь адаптировав страницы согласно ТЗ, и, возможно, подправив цвета. Либо этап дизайн-верстка неизбежен. В случае варианта изготовления своего дизайна надо будет решить вопрос заказывать его где-то на стороне или эту часть вы возьмете на себя.
Поэтому хотелось бы от вас обратной связи, можно ли это сделать на готовых темах и имеет ли это финансовый и не только смысл, а также какую часть из него вы берете в работу. Ну и расклады по: когда готовы стартовать, сколько денег +- потребует и сколько времени займет.
Ну и прочих вопросов. И, разумеется, примеров релевантных (то есть сайтов на WP) работ.
"Только дизайн" сейчас не интересует, извините.
Требуется опытный, ответственный и терпеливый специалист, который сможет "сделать хорошо".
так как у нас пока есть понимание, "что" должно быть на сайте, но понимание "как" оно должно быть и как редактироваться на данном этапе не особо.
Проект несрочный, так как во-первых чуть больше маленького, а во-вторых планируется его развитие.
Начало работ может подождать, однако прогресс по ним надо будет предоставлять. Я осознаю, что фрилансеры (особенно востребованные) всегда имеют в работе несколько проектов, что иногда какие-то процессы согласований, или передачи каких-то данных с нашей стороны могут тормозить процесс (что опять же неизбежно), но систематически передвигать в конец очереди приоритетов без уважительных на то причин и пропадать, будет неприемлемо. Поэтому если вы имеете фулл-тайм работу или перегружены проектами даже в среднесрочной перспектива, боюсь это будет не для вас.
На определенных этапах потребуется общение голосом, как минимум в начале и в конце, будет хорошо, если вы сможете делать это в окне с 10:00 до 19:00 по Москве. Это не значит, что я собираюсь звонить вам в скайп, когда заблагорассудиться по 5 раз в день. Мне тоже некогда это делать :).
Бюджет примерный.
Схема оплаты - поэтапная. СБС не предлагайте - wm не пользуюсь.
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