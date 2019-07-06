Разработка лендинга

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт26 заявок749 просмотров

Лендинг по продаже софта.

Требуется недорогое но эффективное решение.

Уникальность дизайна - не требуется.

От исполнителя требуется озвучить продуманный алгоритм который доведет пользователя до скачивания софта с лендинга.

Будьте внимательны, бюджет указан в проекте!

6 лет назад
trader2019
37 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров