Создать техническое задание для CRM

CRM будет оказывать бухгалтерские услуги.

Необходимо будет разобраться с формулами как высчитываются налоги и кучу других форм (все формы предоставим, если не понятно будет, наш бухгалтер объяснит)

Средний проект с 4 ролями (Супер админ, админ, агент, клиент)

Срок на разработку без предварительного проектирования блоков: 10/07

Дедлайн по проектированию блоков (можно хоть в пеинте, главное чтобы понимал UI/UX дизайнер) до 15/07

Бюджет предлагайте

После предварительного собеседования отправим все наработки, которые есть на данный момент

Для собеседования отправляйте хотя бы одно тз которые вы сами писали (можно частично, где вы описали пару страниц и функции на этой странице, все необязательно)