Добрый день. Необходим Лендинг пейдж под услуги КОНТЕКСТНОЙ рекламы в Яндекс/Гугл и услуги ТАРГЕТИНГОВОЙ рекламы в Соц сетях: (Фейсбук/Инстаграмм/Одноклассники/Вконтакте)

КОНТЕКСТ/ТАРГЕТИНГ ВМЕСТЕ НА 1 ЛП! НЕ ПО ОТДЕЛЬНОСТИ!

Подойдет любой шаблонный готовый дизайн, с любыми текстами – их отредактируем самостоятельно, нужно только чтобы работал сайт и все формы обратной связи!

Присылайте примеры дизайна/шаблонов/готовых сайтов в любом формате – картинкой, ссылки и т.д. чтобы мы могли выбрать лучший вариант, так как примера хорошего лендинга не можем найти самостоятельно.