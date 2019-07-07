Скопировать готовый сайт. Разработать логотип. Отредактировать видео

$95
  1. Биржа фриланса
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Закрыт10 заявок184 просмотра

МЫ Мебельная компания

ХОТИМ Производить и продавать новый продукт

ЗАДАЧА до 07.07.2019

•Скопировать готовый сайт.

•Разработать Логотип. Простой и понятный

•Сайт донор на Английском языке, НО даже в гугл переводчике понятно, нужно лишь "очеловечить" русский текст.

•Затереть Логотипы оригинала на фото

•Отредактировать видео на сайте доноре (заставку с логотипом заменить на свою)

•Убрать раздел "Press"

•Убрать PDF файлы с сайта

•Названия товаров оставить без изменений

•Разместить и настроить на хостинге

•Подключить метрики

•Сайт должен содержать призыв к действию: кнопку Оставить заявку

• Оперативное внесение правок/ежедневное согласование промежуточных результатов

пожелания К исполнителю

• 1+ года опыта создания сайтов под ключ/объемное портфолио

•аккуратность/четкое соблюдение ТЗ и дедлайнов/самостоятельность

• готовность вносить исправления

Сайт, который нужно скопировать 

АктивныйЗадача до 07.07.2019

•Скопировать готовый сайт.

•Разработать Логотип. Простой и понятный

•Сайт донор на Английском языке, НО даже в гугл переводчике понятно, нужно лишь "очеловечить" русский текст.

•Затереть Логотипы оригинала на фото

•Отредактировать видео на сайте доноре (заставку с логотипом заменить на свою)

•Убрать раздел "Press"

•Убрать PDF файлы с сайта

•Названия товаров оставить без изменений

•Разместить и настроить на хостинге

•Подключить метрики

•Сайт должен содержать призыв к действию: кнопку Оставить заявку

• Оперативное внесение правок/ежедневное согласование промежуточных результатов

пожелания К исполнителю

• 1+ года опыта создания сайтов под ключ/объемное портфолио

•аккуратность/четкое соблюдение ТЗ и дедлайнов/самостоятельность

• готовность вносить исправления

Сайт, который нужно скопировать:

http://wallpanels.arstyl.com/en/index.html

6 лет назад
guest_15620732110572
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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