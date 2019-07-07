У нас есть сайт https://mycredit.kz/ https://drive.google.com/open?id=1YpIDnfA1kefujBKjZ1j2_9pqNIDoyHzG - задания по сео Но нужно + к нему страницы городов (в основном почти все можно брать за основу конкурента) + ...
Скопировать готовый сайт. Разработать логотип. Отредактировать видео
МЫ Мебельная компания
ХОТИМ Производить и продавать новый продукт
ЗАДАЧА до 07.07.2019
•Скопировать готовый сайт.
•Разработать Логотип. Простой и понятный
•Сайт донор на Английском языке, НО даже в гугл переводчике понятно, нужно лишь "очеловечить" русский текст.
•Затереть Логотипы оригинала на фото
•Отредактировать видео на сайте доноре (заставку с логотипом заменить на свою)
•Убрать раздел "Press"
•Убрать PDF файлы с сайта
•Названия товаров оставить без изменений
•Разместить и настроить на хостинге
•Подключить метрики
•Сайт должен содержать призыв к действию: кнопку Оставить заявку
• Оперативное внесение правок/ежедневное согласование промежуточных результатов
пожелания К исполнителю
• 1+ года опыта создания сайтов под ключ/объемное портфолио
•аккуратность/четкое соблюдение ТЗ и дедлайнов/самостоятельность
• готовность вносить исправления
Сайт, который нужно скопировать
АктивныйЗадача до 07.07.2019
•Скопировать готовый сайт.
•Разработать Логотип. Простой и понятный
•Сайт донор на Английском языке, НО даже в гугл переводчике понятно, нужно лишь "очеловечить" русский текст.
•Затереть Логотипы оригинала на фото
•Отредактировать видео на сайте доноре (заставку с логотипом заменить на свою)
•Убрать раздел "Press"
•Убрать PDF файлы с сайта
•Названия товаров оставить без изменений
•Разместить и настроить на хостинге
•Подключить метрики
•Сайт должен содержать призыв к действию: кнопку Оставить заявку
• Оперативное внесение правок/ежедневное согласование промежуточных результатов
пожелания К исполнителю
• 1+ года опыта создания сайтов под ключ/объемное портфолио
•аккуратность/четкое соблюдение ТЗ и дедлайнов/самостоятельность
• готовность вносить исправления
Сайт, который нужно скопировать:
Заявки фрилансеров
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