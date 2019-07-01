Нужен специалист, который создаст копию одного сайта (лендинг) + добавит админку для пользователей и модуль оплаты в криптовалюте. Движок желательно WP, но можно и любой другой. также должен быть переключатель языков на сайте
Создать сайт интернет магазин
Добрый день, необходимо создать интернет - магазин модной одежды по примеру https://kasta.ua/market/odezhda/ :-)). Просматриваем только платформу OpenCart. Дополнительно необходимо провести работы по синхронизации с 1С, первичная настройка Seo, плюс нужны современные модули. Нашли шаблон https://neoseo.com.ua/internet-magazin-seo-magazin-model . Вроде устраивает по функционалу. Жду ваших предложений.
Заявки фрилансеров
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