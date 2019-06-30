Нужно сделать простенький сайт «под ключ» на wordpress.

Домен и хостинг уже есть, все доступы дам. Сайт строительного рынка, тексты уже написаны, фото отсортированы но не отредактированы. Сайт делается для друзей, им надо подешевле но хотя бы с минимальным качеством, что бы не совсем страшный был.

Что нужно:

1. Подобрать подходящий бесплатный шаблон на вордпресе, желательно согласовать его, перед тем как начнете делать.

2. Установить вордпрес на мой хостинг и натянуть шаблон.

3. Убрать из шаблона все лишнее, сделать синюю цветовую гамму, в цвет логотипа.

4. Сделать главную и внутренние страницы (всего 15 внутренних страниц, почти все однотипные).

Примерный набросок главной http://prntscr.com/o8p7jb

Примерный набросок внутренний страницы http://prntscr.com/o8pccm

5. Для главной и внутренних страниц подрезать и уменьшить фото, где нужно.

6. Поставить yoast seo

7. Добавить счетчик яндекса