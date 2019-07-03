Дизайн и верстка сайта (сайт под ключ) для производителя мебели

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Закрыт38 заявок982 просмотра

Необходимо разработать сайт-каталог для производителя коммерческой мебели (для офисов, ресторанов, магазинов одежды).

Требования:

1. НЕ шаблон и НЕ лендинг.

2. Десктопная и мобильная версии.

3. Достаточная компетенция, чтобы взять 90% разработки дизайна на себя.

4. Органичный дизайн. Положение блоков, шрифты, их размеры - все должно сочетаться.

5. Юзабилити. Логичный, простой для понимания, современный сайт.

6. Высокая скорость работы.

7. Первичное СЕО.

Интересует сотрудничество с командой или отдельными опытными спецами. 

6 лет назад
lamantin888
34 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

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