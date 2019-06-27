Создание продающего сайта (лендинг)

Добрый день. Требуется создать лендинг для продажи инфо-продукта.

Сайты, которые имеются на данный момент указаны в файле ТЗ

Задача по разработке написано в ТЗ (файл прикреплен)

Критерии для исполнителей:

1. Ответственность в разработке

2. Своевременные ответы и общение с заказчиком (мной)

3. Опыт в разработке лендингов для инфо-продуктов.

4. Желательно нахождение – Украина, Киев (не обязательно)

Прошу в ответе на это предложение предоставить:

1. Список всех ваших работ

2. Ваш сайт

3. Список проектов инфо-продуктов, которые вы разрабатывали.

4. Статистика, если имеется по сайтам, которые вы разрабатывали.

Спасибо!