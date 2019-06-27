Требуется разработать сайт(необходимо подобрать подходящее решение прим: Node) с возможностью: - сохранять в базу, считать и выгружать данные в виде pdf, админка, мерчант, реф система. На выходе должно работать следующим образом: ...
Создание продающего сайта (лендинг)
Добрый день. Требуется создать лендинг для продажи инфо-продукта.
Сайты, которые имеются на данный момент указаны в файле ТЗ
Задача по разработке написано в ТЗ (файл прикреплен)
Критерии для исполнителей:
1. Ответственность в разработке
2. Своевременные ответы и общение с заказчиком (мной)
3. Опыт в разработке лендингов для инфо-продуктов.
4. Желательно нахождение – Украина, Киев (не обязательно)
Прошу в ответе на это предложение предоставить:
1. Список всех ваших работ
2. Ваш сайт
3. Список проектов инфо-продуктов, которые вы разрабатывали.
4. Статистика, если имеется по сайтам, которые вы разрабатывали.
Спасибо!
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