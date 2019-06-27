Разврестать игровой сайт

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Завершен1 заявка113 просмотров

Александр, добрый день.

Необходимо разверстать игровой сайт.

6 лет назад
burgermaster
Дмитрий 
40 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

sesh_x
33 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$40
1 день
Escrow
Отлично и в срок! Рекомендую.
Отличный заказчик! Сотрудничество проходит гладко :) Рекомендую!

Заявки фрилансеров

sesh_x
33 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад