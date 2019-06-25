Сверстать сайт на WordPress

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Закрыт20 заявок260 просмотров

Здравствуйте! Нужно сверстать сайт на Wordpress 

Так же будут еще 4-5 макетов 

Но в первую очередь нужно сверстать главную + услугу

Далее весь сайт нужно будет мобильно адаптировать 

WordPress
6 лет назад
mhz20005
34 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

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