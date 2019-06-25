Нужен сайт на Вордпресс

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт24 заявки594 просмотра

1. Выбрать и Купить домен (все покупки совершаю я, от вас только рекомендации)

2. Выбрать и купить Хостинг

3. Выбрать и купить шаблон сайта на wordpress подходящий для рода деятельности заказчика. ( от вас рекомендации при выборе шаблонов) 

4. Установить шаблон, настроить сайт и почту по моим пожеланиям

5. Передать все в руки заказчика 

цена/срок 

спасибо 

WordPressНастройка почты
6 лет назад
4kostya4
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Nick_Riddler21
26 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$15
5 дней
Escrow
Абсолютно некомпетентный исполнитель, человек просто не имеет ни какого представления об Айти. Поморочил голову 2 недели, в итоге заказ не выполнил, везде накосячил и скрылся! Возможно он и специалист в чем то, но это точно не связано с Сайтами Студент-дилетант
Данный заказчик некорректно и неточно сделал постановку задачи. Технического задания (ТЗ) толком составлено не было. Было тяжело понять чего хочет заказчик. Сам заказчик отвечал очень редко - спустя 2-3 дня, что привело к длительному затягиванию проекта.. Практически не слушал рекомендаций исполнителя, что тем самым допустил фатальные ошибки при разработке проекта, что привели к увеличению объемов работ, которые не входили в рамки данного проекта, и заказчик отказался повысить стоимость работы проекта, в результате было принято решение о расторжении договорённостей по обоюдному согласию, что затем последовала отрицательный реакция в отзыве...

Заявки фрилансеров

Nick_Riddler21
26 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад

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