Нужен сайт на Вордпресс

1. Выбрать и Купить домен (все покупки совершаю я, от вас только рекомендации)

2. Выбрать и купить Хостинг

3. Выбрать и купить шаблон сайта на wordpress подходящий для рода деятельности заказчика. ( от вас рекомендации при выборе шаблонов)

4. Установить шаблон, настроить сайт и почту по моим пожеланиям

5. Передать все в руки заказчика

цена/срок

спасибо