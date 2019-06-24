нужен программист, кто сделатб эффективный сайты под ключ - корпоративный сайт, лендинг, сайт для продажи (не интернет-магазины) Что нужно: проработка UI и UX, чтобы хорошо отрабатывал контекст, дизайн, верстка, программирование, CMS, первичная SEO оптимизация. ...
Создать лэндинг на Тильде
Создать лэндинг на Тильде, тематика обработка полов. При создании будем ориентироваться на примеры http://shlifservice.ru/ и http://www.klindex.ru/
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