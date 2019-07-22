Необходимо создать базу недвижимости за аналог взять emls.ru
Создать сайт
Есть готовый сайт-макет малого бизнеса. Включает главную страницу, разделы, блог с информационными статьями. Создан на платформе wix. Ещё не уверен, останемся ли на виксе. Рассмотрю варианты оптимизации сайта на виксе либо создание сайта по примеру на вордпресс и тд. Естественно с личным кабинетом. В дальнейшем нужна будет сео-оптимизация, затем продвижение. Задача сделать лаконично и без излишеств. Бюджет вариабелен.
Выбранный исполнитель
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