Создать сайт

Есть готовый сайт-макет малого бизнеса. Включает главную страницу, разделы, блог с информационными статьями. Создан на платформе wix. Ещё не уверен, останемся ли на виксе. Рассмотрю варианты оптимизации сайта на виксе либо создание сайта по примеру на вордпресс и тд. Естественно с личным кабинетом. В дальнейшем нужна будет сео-оптимизация, затем продвижение. Задача сделать лаконично и без излишеств. Бюджет вариабелен.