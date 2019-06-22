Сайт консалтинговой компании (wordpress)

Добрый день!

Меня зовут Сергей, представляю компанию bpi-group.com.ua и проект leanforum.org. По последнему сайту нужен полнейший редизайн. Хотим начать с него. Я не очень люблю переписку, для начала я бы хотел поговорить и выяснить как стартовать и все такое. От нас нужно будет тех.задание. Что в нем должно быть и т.д.? Насколько я понимаю, чем лучше и конкретнее задание, тем лучше результат и меньше недопонимания.

Мой телефон 067-356-47-47. Звоните познакомимся и поговорим.

Разговор. Встреча в Киеве. Договор.