Сделать копию сайта на WP.

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт16 заявок199 просмотров

Добрый день!

Необходимо сделать копию сайта http://www.baltagrosnabspb.ru.

Сейчас он на joomla, нужно сделать такой же на WP соответственно с ПЕРЕНОСОМ ВСЕГО КОНТЕНТА.Также необходимо добавить возможность вывода доп. текста на страницах категорий и подкатегорий, добавить теги, по которым можно будет фильтровать товар и относить одну товарную позицию в несколько категорий (сейчас приходится создавать отдельные страницы для этого), сделать возможность копирования товарных позиций при создании новых (чтобы не заполнять все параметры каждый раз заново, если товарные позиции не сильно отличаются друг от друга).

Также нужно добавить и настроить все необходимые плагины для SEO.

При подаче заявки, прошу указывать стоимость разработки, отдельно стоимость переноса контента и сроки выполнения работ! Спасибо!

JoomlaWordPress
6 лет назад
pozitivist
41 год
12 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создать адаптивный Landing из 8 экранов

    Требуется создать адаптивный Landing из 8 экранов для сервиса по созданию автоворонок и чат ботов. Примеры лендингов, которые нравятся:  https://socialsend.ru/ https://telepult.pro/ http://безрутины.рф Требуется дизайн + верстка.  ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сайт под ключ

    $500

    Добрый день! Необходимо сделать сайт под ключ. Дизайн готов. Нужно сделать качественно и в срок. Нужно сделать сразу адаптацию под телефоны и планшеты. С уважением, Сырым

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Лендинг

    $200

    Нужно сделать лендинг (одностраничник) для компании торгующей металлпрокатом?

    Сайты «под ключ»43 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработать сайт на WP

    Разработать на основе Wordpress сайт.  Сайт, это Книга памяти участников ВОВ.  Запись Wordpress будет анкетой участника Великой отечественной войны, содержащей в себе: Текстовую информацию, Фотоальбом, Документы.  Необходимо разработать:  1. форму ...

    Парсинг данныхWordPress
    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание сайта для сервисного центра по ремонту техники Apple

    Ищу разработчика и дизайнера сайта. Сайт для сервисного центра по ремонту техники Apple. Сайт необходим для дальнейшего продвижения как для контекстной рекламы, так и SEO. Сайт интересует на подобие applejam.by, apple-service.express, reboot.by. Сроки - до ...

    Сайты «под ключ»27 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание лендинга

    Сайт представляет собой одностраничный лендинг с программой мероприятия (выступление артистов на разных площадках).  Будет интерактивный блок – чек-лист из программы мероприятия, на котором пользователь должен отметить артистов, выступления которых ему хотелось бы посетить.  ...

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • IP телефония

    Редизайн, доработка сайта. Подробное задание в прилагаемом файле ТЗ. Требуется законченная работа включая весь функционал. Желающие получить часть оплаты за дизайн и верстку – это не для вас. Нам нужен рабочий сайт. Срок выполнения не ...

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Необходим сайт и интернет-магазин

    Мы, пока не большая сеточка магазинов алкоголя. Есть амбиции роста и мы открываемся практически каждый месяц. Захотелось современный сайт с интернет-магазином.  Пока, несколько разделов, по типу: о компании, контакты, акции + возможность добавлять страницы ...

    Сайты «под ключ»40 заявок
    Закрыт
    6 лет назад