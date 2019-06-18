Лендинг
Сделать копию сайта на WP.
Добрый день!
Необходимо сделать копию сайта http://www.baltagrosnabspb.ru.
Сейчас он на joomla, нужно сделать такой же на WP соответственно с ПЕРЕНОСОМ ВСЕГО КОНТЕНТА.Также необходимо добавить возможность вывода доп. текста на страницах категорий и подкатегорий, добавить теги, по которым можно будет фильтровать товар и относить одну товарную позицию в несколько категорий (сейчас приходится создавать отдельные страницы для этого), сделать возможность копирования товарных позиций при создании новых (чтобы не заполнять все параметры каждый раз заново, если товарные позиции не сильно отличаются друг от друга).
Также нужно добавить и настроить все необходимые плагины для SEO.
При подаче заявки, прошу указывать стоимость разработки, отдельно стоимость переноса контента и сроки выполнения работ! Спасибо!
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