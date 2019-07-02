Создать адаптивный Landing из 8 экранов

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Завершен15 заявок269 просмотров

Требуется создать адаптивный Landing из 8 экранов для сервиса по созданию автоворонок и чат ботов. Примеры лендингов, которые нравятся: 

https://socialsend.ru/

https://telepult.pro/

http://безрутины.рф

Требуется дизайн + верстка. 

От вас прошу цену, сроки, когда сможете приступить и примеры похожих работ (и лучших на ваш взгляд). 

Антиспам: 8+7=

6 лет назад
den94ka
Данил 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

J93
31 год
9 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$190
8 дней
Escrow
Евгений сделал все качестенно, прям как хотел. Сотрудничеством с Евгением доволен и всем рекомендую. Работа просто супер
Большое спасибо за выбор и доверие. Рад помочь и выполнить интересный проект. Хороший заказчик, рекомендую.

Заявки фрилансеров

J93
31 год
9 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад

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