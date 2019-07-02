Требуется создать адаптивный Landing из 8 экранов для сервиса по созданию автоворонок и чат ботов. Примеры лендингов, которые нравятся:

https://socialsend.ru/

https://telepult.pro/

http://безрутины.рф

Требуется дизайн + верстка.

От вас прошу цену, сроки, когда сможете приступить и примеры похожих работ (и лучших на ваш взгляд).

Антиспам: 8+7=